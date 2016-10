Villingen-Schwenningen Kinderpornos auf PC: Bewährungsstrafe

2015 sollen 87 Video- und Bilddateien aus dem Internet auf den Computer geladen worden sein, in diesem Jahr 166 auf das Smartphone. "So stimmt das nicht, auf Computer und Handy waren auch identische Sachen", gab der Angeklagte zu Protokoll.

"Bedenklich" nannte der Staatsanwalt die Rückfallgeschwindigkeit des 43-Jährigen. Dieser habe sich nach seiner Überführung schon im Folgejahr erneut strafbar gemacht. "Der erste polizeiliche Zugriff hatte keine abschreckende Wirkung, allerdings müssen wir auch sagen, dass die Dateien nicht weitergegeben wurden", konstatierte der Klagevertreter.

Der 43-Jährige hat zwei leibliche Kinder im Alter der für die Internet-Darstellungen missbrauchten Mädchen und befindet sich in einer problematischen Lebenslage: Hartz IV plus Minijob, 60.000 Euro Schulden, auch bedingt durch Unterhaltsanspruch, Privatinsolvenz, der gemeinsame Nachwuchs lebt bei der Kindsmutter. "Ich stehe nicht auf Sex mit Kindern", hatte der Mann während seiner ersten polizeilichen Vernehmung angegeben. Bäumler fragte nun bezugnehmend: "Warum schauen Sie sich diese Sachen dann an?"

Haftstrafe auf Bewährung ausgesetzt

Gericht und Staatsanwaltschaft gehen weiterhin von zwei getrennten Fällen aus, schließlich wurde eine achtmonatige und drei Jahre zur Bewährung ausgesetzte Haftstrafe verhängt. Der 43-Jährige muss überdies 120 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und Kontakt mit einem Bewährungshelfer aufnehmen. "Diese Dinge kann man sich leider immer noch leicht aus dem Internet ziehen", argwöhnte der Staatsanwalt, Bäumler bemerkte zum Verhandlungsende: "Verstehen kann ich das alles nicht. Uns bleibt eben nur die Sanktionen."