VS-Villingen. In der Lukasgemeinde gibt es ein neues Angebot: Alle Schulkinder (erste bis sechste Klasse) sind eingeladen zum Kindernachmittag. Dieser soll in der Regel einmal im Monat stattfinden. Der erste Termin ist der 31. Oktober. Unter dem Motto "Mit Dr. Martinus Neues entdecken" treffen sich die Kinder von 14 bis 17 Uhr im Gemeindezentrum der Lukasgemeinde in der Sperberstraße 31, um miteinander Geschichten zu hören, zu singen, spielen und zu basteln. Für den Nachmittag ist eine Anmeldung der Kinder hilfreich. Diese sollte bis zum 27. Oktober bei Familie Knausenberger, Telefon 07721/50 69 90, oder im Pfarramt der evangelischen Lukasgemeinde erfolgen.