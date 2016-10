Villingen-Schwenningen Kindern Weg in Bücherwelt ebnen

Die Veranstalter haben sich Eckpunkte gesetzt, warum dieser Abend für Eltern so wichtig ist. Kinder, die gut lesen können, haben weniger Schwierigkeiten in Mathematik. Einem Drittel aller Kinder wird von ihren Eltern vorgelesen, aber eben nur ein Drittel. Beim Vorlesen stellt sich Vertrautheit ein und auch die Eltern können sich zum Beispiel bei dem Buch von Erich Kästner daran erinnern, was ihnen selbst als Kind großen Spaß gemacht hat.

An dem Abend werden unter den Eltern Gruppen gebildet, sie füllen Plakate aus und tragen ein, was ihnen wichtig ist. Eltern können in der Bibliothek ein Buch aussuchen, das dort zur Seite gelegt wird, bis sie mit ihrem Kind kommen. Eltern schreiben einen Brief für ihr Kind und für sich selbst einen Merkzettel. Einmal im Jahr bieten die Veranstalter dieses Leseabenteuer an, zumal auch Weihnachten vor der Tür steht und man Bücher verschenken könnte.

Anmeldung für die Veranstaltung unter der Nummer 07721/82 33 44 oder per E-Mail an vhs@villingen-schwenningen.de.