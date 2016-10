Villingen-Schwenningen Kinderbibliothek macht riesig Spaß

VS-Schwenningen. Im ersten Stock der Bibliothek findet man jetzt alle Medien für Kinder bis zehn Jahren und älter an sogenannten "Altersinseln". Alle Medienarten, von Bilder- und Sachbüchern, über Romane und Spiele, bis hin zu CDs und DVDs wurden – neben der alltäglich anfallenden Arbeit – altersmäßig sortiert. Die Idee dazu hatte das Bibliotheksteam um den Leiter Volker Fritz schon im Dezember 2012.

Jedes Teil der 25 000 Medien für Kinder musste danach in die Hand genommen und umetikettiert, neue Regale geordert werden. Im Herbst 2014 kam das neue Buch­sicherheitssystem mit RFID-Chip (radio frequency identifivation) für jedes der 97 000 Medien an beiden VS-Standorten der städtischen Bibliothek dazwischen. Das Kinderbibliotheksprojekt ruhte zwangsweise für ein halbes Jahr. Umso glücklicher zeigten sich am Samstag Stephanie Schumann, seit einem Jahr stellvertretende Leiterin, und Susi Schneider, Lektorin in der Kinderbibliothek, dass diese jetzt offiziell ihrer Bestimmung übergeben werden konnte. "Die neue Ordnung kommt gut an", stellte Susi Schneider am Samstag fest.

In der Kinderbibliothek pulsierte das Leben. Es wurde vorgelesen, Spiele gespielt und die Neueröffnung gefeiert. Die Großen durften bei Führungen einen Blick hinter die Kulissen werfen und erfuhren, was alles nötig ist, bis ein Buch oder ein Spiel ausgeliehen werden kann.