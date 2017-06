Villingen-Schwenningen Kinderarbeit gibt es auch in Europa

Schwarzwald-Baar-Kreis. In Italien seien es beispielsweise "ein paar tausend" Kinder, meist von Emigranten, die von der Mafia eingespannt werden, erzählt Nadya Silcina: "Kinder von Emigranten werden ausgebeutet, da diese keine Papiere aufweisen können und illegal unter anderem für Putzarbeiten oder in Restaurants eingesetzt werden."

Die Studentin aus Russland ist eine von neun Studierenden im Fachbereich Wirtschaft der HFU, die sich mit dem Projekt Kinderarbeit befassten. Auch in Russland gebe es das, erzählt sie. Wirtschafts-Studenten der HFU wollten mit ihrem besonderen Projekt auf das weltweit akute Problem aufmerksam machen. Hochschüler und Passanten konnten sich daher am "Word against child labour day" am Montag an verschiedenen englischsprachigen Ständen über die Ausbeutung von Kindern und mögliche Lösungsansätze informieren.

Kinderpornografie und Prostitution von Kindern sind die eher härteren Fakten, die quer über alle Kontinente vorkommen. Die höchste Rate an Kinderarbeit besteht in Eritrea. In Afrika müssen sich die Kleinen oftmals in Kohleminen, beim Baumwoll- oder Kakaoabbau quälen. Und das alles, damit in Supermärkten T-Shirts und Schokolade zum Spottpreis angeboten werden können.