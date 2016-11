Villingen-Schwenningen Kinder wirken beim Pfarrfest mit

Nico Makowe, Leiter des Kindergartens, hatte mit seinen Kolleginnen dieses Stück einstudiert. Mit großer Freude tanzten, sangen und spielten die Kleinen, verkleidet als Mäuse, Winter und Sonnenstrahlen. Stolz saßen die Eltern und Großeltern im Saal und erfreuten sich an der Vorführung. Großer Applaus belohnte die jungen Künstler, die mit der Aufführung das Pfarrfest am Samstagnachmittag eröffneten.

Die katholische Pfarrgemeinde Heilig Kreuz feiert jeweils am Wochenende nach St. Martin ihr Pfarrfest. In den Räumen des Gemeindezentrums am Bickeberg fanden sich am Samstag und Sonntag zahlreiche Gäste ein, die sich unterhalten und verköstigen ließen. Das beliebte Fest ist in Villingen schon allein wegen des großen Flohmarktes, der großzügig ausgestatteten Tombola und dem mit Liebe aufgebauten Basar ein Magnet für Jung und Alt. Die Organisatoren boten den Festbesuchern ein umfangreiches Programm.

Am Sonntag gab es einen Festgottesdienst, der durch den Sänger des Kolpingchores aus Schwenningen musikalisch umrahmt wurde. Danach spielte die Sackkapelle unter der Leitung von Hans-Werner Hauser zünftig in Lederhosen.