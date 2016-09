Villingen-Schwenningen "Kinder werden häufig sogar als störend empfunden"

Die Fragen stellte Jasmin Cools

Die Vorsitzende des Kinderschutzbundes (Ortsverband Villingen-Schwenningen) wurde 1972 in Hamburg geboren. Sie studierte in Tübingen, machte ihr Referendariat in Rottweil und ist seit 2007 selbstständige Anwältin am Oberen Tor in Villingen, wo sie auch wohnt. Seit 2013 ist sie die Vorsitzende des Ortsverbandes. Zudem engagiert sie sich ehrenamtlich bei "Frauen helfen Frauen", "Pro familia", dem Mieterverein, "Jumbo" und beim Innenhoffestival.