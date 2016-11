Villingen-Schwenningen Kinder wagen bereits Experimente

Zur Begrüßung spielte die vierte Klasse zwei fröhliche Stücke auf der Mundharmonika. Die Drittklässler hießen die Gäste mit einem Holzschuhtanz willkommen, den sie auf ihren Geigen und Bratschen in Zusammenarbeit mit der Musikakademie unter der Leitung von Natasa Dastelen einstudiert hatten. Danach konnten sich die Eltern mit ihren Kindern ein Bild von der Arbeit der Schule machen sowie die Atmosphäre aus erster Hand erleben.

In verschiedenen Räumen präsentierten die Lehrerinnen das Schulkonzept "Der Natur auf der Spur", die Forscherwochen sowie die Arbeitsmethoden und Materialien im Anfangsunterricht. Die künftigen Schulanfänger machten tolle Experimente, folgten einer Schulführung, bastelten lustige Wurzelzwerge und turnten an Stationen in der Turnhalle.

Im Betreuungszimmer informierten sich die Eltern über die Betreuungsmöglichkeiten an der Schule, während ihre Kinder ein Adventslicht bastelten. Herrlicher Waffelduft lockte die Besucher in die Schulküche, wo sie sich von Schülern eine Waffel backen lassen konnten. Ins Elterncafé luden der Elternbeirat und der Förderverein zum Gespräch ein.