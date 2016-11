Villingen-Schwenningen Kinder unterhalten Senioren mit Singspiel

Allerdings hat sich inzwischen einiges geändert. Während noch in den vergangenen Jahren die achte Klasse der Hauptschule für die Bewirtung zuständig war, so mussten jetzt zum zweiten Mal die Grundschüler der Klassen drei und vier, unterstützt von ihren Lehrerinnen und von Eltern diese Aufgabe übernehmen. Der Grund dafür ist, dass der Status einer Grund- und Werkrealschule in Obereschach zum Schuljahresende abgelaufenen ist und jetzt nur noch Grundschüler die Klassenzimmer bevölkern. In ihren Begrüßungsworten machten Hans-Günter Weiler, der Leiter des Altenwerkes und von 1969 bis 1992 selbst Rektor an der Schule, und Alexander Hesslein, der den verhinderten Rektor Martin Disch vertrat, auf diesen Umstand aufmerksam.

Und die Kinder aus den beiden Grundschulklassen machten es hervorragend. Beim Verteilen des Kuchens und beim Einschenken des Kaffees ging nichts zu Bruch. Für reichlich Unterhaltung sorgte der Schulchor unter der Leitung von Jutta Löwe mit ihrem Singspiel "Der Regenbogenfisch", wofür die Schüler aus den vier Grundschulklassen reichlich Beifall ernteten. Für die selbst gebackenen Kuchen durften die Kinder eine großzügige Spende von den Mitgliedern des Altenwerkes entgegen nehmen.