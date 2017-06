Villingen-Schwenningen Kinder trainieren für Stadtlauf

VS-Villingen. "Laufend mithelfen", das wollen beim Villinger Stadtlauf am 16. Juli auch die Jüngsten. Derzeit trainieren Fünf- und Sechsjährige aus der Kindertagesstätte "Am Ziegelbach" für das große Laufereignis in der Innenstadt. Seit Mai steht jeden Montag und Mittwoch Lauftraining auf dem Programm.