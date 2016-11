Villingen-Schwenningen "Kinder stehen an erster Stelle"

VS-Rietheim. Was die Kinder sangen, hatte seine Richtigkeit. Die in 1971 in Mannheim geborene Pädagogin kam im September 2009 als Klassenlehrerin nach Rietheim. Daran erinnerte Ortsvorsteherin Gudrun Furtwängler. "Unter der neuen Leitung kann mit Zuversicht in die Zukunft der Schule geblickt werden". Sie bezeichnete Eva Krotki als eine engagierte Pädagogin, die sich auf den Weg mache für neue Herausforderungen. "Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit, deren ich mir si cher bin", so die Rathauschefin.

"Wenn man die Kinder hier sieht und hört, ist zu spüren, wofür Frau Krotki bereit ist" ergriff Sabine Rösner, leitende Schulamtsdirektorin, das Wort. Es habe sie nicht gewundert, dass Eva Krotki den Mut hatte, sich für die Rektorenschule zu bewerben, denn sie zeichne sich durch eine ruhige, wertschätzende Kollegin aus, die hohe Anerkennung erfahre. Nach ihrem Studium und der Referatsstelle sei es in der damaligen Zeit schwierig gewesen, eine Stelle im Lehramt zu bekommen. Erfahrungen habe Eva Krotki mit Tätigkeiten als Sekretärin und kaufmännische Angestellte gesammelt, die sie gut in die neuen Aufgaben hinein bringen konnte. 2005 wurde sie vom Schulamt Villingen-Schwenningen eingestellt und war einige Jahre in der Schule in Wolterdingen tätig. Sie habe sehr hohes Engagement in erzieherischen Fragen gezeigt, geprägt von vielen Fortbildungen und Aktivitäten. Für einen guten Beginn überreichte Sabine Rösner auf humorvolle Weise ein "Starterpaket für Schulleiter".

Rainer Beha, geschäftsführender Schulleiter, sorgte mit seinem Präsent zum Amtsbeginn ebenfalls für herzliches Lachen in der Festhalle. Er packte aus seinem Korb lauter Sachen für einen Wellness-Abend aus: Olivenöl, Balsamiko-Essig, Meersalz und Kräuter. Sei alles zu anstrengend, könne auch eine Salatmarinade daraus gemacht werden. Ernsthaft fügte er hinzu: "Das Berufsbild des Schulleiters ist kein Job, denn man so nebenher macht, er kostet Kraft und Nerven".