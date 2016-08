Villingen-Schwenningen Kinder sind unsere Hobbys

VS-Schwenningen. "Kinder sind mein Hobby", sagt die 71-Jährige, die sich ­zusammen mit ihrem Mann Karl-Henning seit Jahren ehrenamtlich um Familien ­kümmert, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Sie hat zu Kriegsende erfahren, was es heißt, Flüchtling zu sein, als junge Ehefrau und Mutter auch das Gefühl der Existenzbedrohung erlebt. Sie weiß also, wie es in den Herzen und Köpfen der Menschen aussieht, denen sie zusammen mit einem kleinen Team helfend zur Seite steht.

Ulrike Lichte wird in ­Wertheim am Main geboren, zieht mit ihrer Familie bald nach Kehl. 1945 muss man aus der französisch besetzten Zone flüchten, kann aber bald wieder nach Hause zurückkehren. Sie besucht das Gymnasium, erlernt in Karlsruhe den Beruf der Medizinisch-technischen Assistentin (MTA) und beginnt danach in einem experimentellen Labor der Humangenetik an der Uniklinik Heidelberg mit ihrer Arbeit, den damaligen Anfängen der Krebsforschung. Dort lernt sie ihren späteren Mann, den Doktoranden Karl-Henning Lichte kennen und lieben.