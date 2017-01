Villingen-Schwenningen Kinder bei Schnee und Kälte gerne draußen

Nicht so im Waldkindergarten beim Villinger Frieden­grund. Hier spielt das Leben draußen, egal wie heiß oder kalt es gerade ist, ob es regnet, schneit, oder die Sonne scheint. Die Kinder sind bei Wind und Wetter im Freien und dürfen spielen. Eingepackt in warme Winterkleider, mit Schneejacke- und Hose wird es den Kindern auch so schnell nicht kalt.

Begonnen wird jeder Tag mit einem Morgenkreis, in dem sich die Kinder begrüßen – unter freiem Himmel. Danach gebe es einen klaren Tagesablauf, der Tätigkeiten sowohl draußen als auch drinnen in der gemütlichen Hütte, einschließe, erzählt die Waldkindergartenleiterin Lydia Schaumann. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, sei es wichtig, dass es immer wieder Phasen drinnen gebe, in denen sich die Kinder aufwärmen. So gebe es jetzt im Winter nach Morgenkreis und anschließender Bewegung einen heißen Tee in der Hütte.

Auch das Angebot für die Kinder ist angepasst an die Jahreszeit. So gibt es drinnen beispielsweise die Möglichkeit zu basteln. Und draußen haben sie kürzlich aus Naturmaterialien aus dem Wald und Wasser, das dann gefriert, Eisbilder gemacht. Im Mittelpunkt stehen aber nicht nur die Angebote von den Leitern, sondern wichtig sei, dass die Kinder selbst ihre Umgebung entdecken und damit spielen. Deshalb gibt es hier keine herkömmlichen Spielzeuge, so Lydia Schaumann. Vielmehr solle die Fantasie und Kreativität der Kinder angeregt werden.