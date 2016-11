Tief in die Materie des leckeren Gemüses eintauchen konnten die Kinder des Kindergartens "Am Schwalbenhaag" in Villingen. "Woher kommt der Kürbis? Wie schmeckt er? Und was kann ich daraus basteln?" – diesen Fragen gingen die Kinder der Kindertagesstätte bei dem besonderen Herbstprojekt auf den Grund. Auch ein Ausflug nach Brigachtal gehörte zum Programm. Beim Bauernhof Weißhaar durfte jedes der 30 Kinder seinen eigenen Kürbis schnitzen und diesen auch mit nach Hause nehmen, um ihn der Familie zu präsentieren. Foto: Stadt VS