Villingen-Schwenningen Kinder reisen durch die Prärie

Villingen-Schwenningen. Der Nachhall wird groß sein, und schon nach der Aufführung erklang das mitreißende "Hejhaha" oder "How Wakatanka how con variazioni" in Villingens Gassen, denn der wortgewaltige Rhetorik-Häuptling Jörg Wenzler nahm das Publikum sofort mit, das spontan reagierte, mitsang, klatschte oder rhythmische Beiträge lieferte. Die Ausstattung mit Totempfahl, Tipis und Lagerfeuer und anderen Accessoires, sowie Schminke und Kostüme waren gelungen.

Bestens einstudiert hatte das Jugendblasorchester der Stadtmusik Schwenningen (JBO) die eingängige, stimmungsvolle Musik unter dem agilen Häuptling Schlagender Stab Wolfgang Mössner, der jeden Spaß mitmachte und die Schauspieler und Sänger des JBO-Vororchester-Chors auf eine abenteuerliche Reise durch die amerikanische Prärie schickte. Häuptling Wachsames Auge (Max Kübler) besang stimmgewaltig die Harmonie zwischen Mensch und Natur. Seine Frau Butterblume (Melanie Heisch) und der Kleine Bär (Niklas Hirt) gehörten zur Familie, mit der auch Katharina Welte, Jacqueline Krause und Moritz Klaiber einen Clan bildeten.

Weiße und Indianer reichen sich die Hände