Villingen-Schwenningen Kinder nehmen eigene CD auf

VS-Villingen. Inzwischen singt der ganze Kindergarten mit Begeisterung. Die CD-Idee hatte Armin Weisshaar von TopX. Kindergartenleiterin Ute von der Grün, für die Singen die beste Sprachförderung ist, ist gerne darauf eingestiegen.

Unter dem Leitsatz "Bildung mit Profil" wird im Petrus-Kindergarten musikalische Früherziehung praktiziert. Und die hat beim Erzieherinnen-Team mit Stimmbildung bei der Musikschule Königsfeld angefangen. Inzwischen singen die Buben und Mädchen mit Begeisterung und fragen "Wann üben wir wieder?". Auf jeden Fall wird daran weiter gearbeitet, so von der Grün. Damit in den Familien der Kindergartenkinder auch zu Hause mitgesungen werden kann, wird die neue Kinderlieder-CD am diesjährigen Sommerfest am Samstag, 8. Juli, verkauft. Das Fest beginnt um 11 Uhr. Gegen 13.30 Uhr singt der Kindergarten zur Verabschiedung der Erstklässler in spe.