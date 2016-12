Villingen-Schwenningen Kinder machen sich auf die Suche nach einer Herberge

Seit sieben Jahren gehört dieser Veranstaltung mit Kindern aus dem Vor- und Grundschulalter zum Jahresprogramm. Nach der Begrüßung wussten die Kinder, dass sich an diesem Tag alles um das Thema Herbergssuche drehen wird. "Als Herbergssuche", so Lienhart, "wird in der christlichen Tradition die vergebliche Suche von Maria und Josef nach einer Unterkunft in Bethlehem vor der Geburt Jesu Christi bezeichnet". Weiter erwähnte der Pastoralreferent, dass in der Adventszeit das Nachspielen der "Herbergssuche" und das Singen von Adventsliedern ein christlicher Brauch ist, der bis heute in Familien und Gottesdiensten gepflegt wird.

Martin Lienhart zeigte als Einstieg den Kindern Fotos aus Israel, damit sie sich ein Bild machen konnten von Land, Leuten, Topografie sowie den Unbilden des Wetters. Anschließend bastelten die Kinder oder versuchten sich bei einem Wortsuchspiel, bei dem Wörter wie Bethlehem, Nazareth oder Krippe zu finden waren. Währendessen stellten die Mädchen und Jungen einige Szenen um die Herbergssuche nach. Sie verkleideten sich als Maria, Josef, als Hirten, Engel und Wirt und dokumentierten das ganze mit Bildern, die sie ausdruckten und auf Stellwänden befestigten. Diese Präsentation wurde am Ende des Tages in der Fideliskirche aufgestellt.

Für die Verantwortlichen, die unterstützt werden durch Jugendleiter, ist es ein Anliegen, die Kinder ganzheitlich und kindgerecht mit dem Thema zu beschäftigen. Es wurde diesen nie langweilig, auch weil sie gut verköstigt wurden. Am Nachmittag vertieften sie das Thema nochmals mit Bastelarbeiten und Liedern, ehe sie den Tag mit einer Andacht beendeten.