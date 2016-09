Villingen-Schwenningen Kinder lieben die Handwerker

Am 21. Juni seien die Bagger angerückt, und schon standen die Kindergartenkinder auf der Matte, um zu schauen, was sich hier tut, erklärt Elke Hauser. Seitdem gebe es einmal in der Woche eine Baubesichtigung durch die Kinder mit anschließender gemeinsamen Baubesprechung, fährt sie fort. Die Kinder haben die Handwerker sozusagen adoptiert und erhalten von diesen auch Baumaterial, zusätzlich werden sie von den Kindern interviewt, schmunzelt sie.

Schon aus diesem Grunde seien die Mädchen und Jungen nicht durch die Bauarbeiten gestört, schließlich wissen sie ja, worum es hier gehe, so Elke Hauser. Am 14. September wurde das Richtfest gefeiert, im Frühjahr 2017 werde der neue Anbau bezugsfertig sein, freut sie sich.

In dem neuen Gruppenraum für Kinder unter drei Jahren werden zehn Kinder einziehen, trotzdem habe sie immer noch eine Warteliste für weitere U-3 Kinder, betont Elke Hauser. 577 000 Euro koste der Neubau, darin inbegriffen seien auch 60 000 Euro für Sanierungsmaßnahmen des bestehenden Kindergartens, erklärt Ulrike Bogenschütz. Zur Finanzierung wurde das historische, unter Denkmalschutz stehende Pfarrhaus verkauft, das Land zahlt einen Zuschuss in Höhe von 120 000 Euro, die Stadt Villingen-Schwenningen beteiligt sich mit 70 000 Euro, die Differenz werde von der katholischen Kirche übernommen, so Ulrike Bogenschütz.