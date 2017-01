Villingen-Schwenningen "Kinder! Liebe! Zukunft!"

Patchwork-Familien scheinen zur gesellschaftlichen Normalität zu werden. Die traditionelle Vater-Mutter-Kind-Familie, in der die Eltern miteinander verheiratet sind, trifft man in Deutschland hingegen immer seltener an.

Patchworkfamilien an sich stellen aber auch eine große Herausforderung dar – an Eltern wie an Kinder. Schließlich gilt es aus zerbrochenen Familien neue Familien zusammenzufügen. Um wieviel schwieriger gestaltet sich aber dieses neue Leben, wenn der Partner an Krebs erkrankt.

Die Filmemacherin Sigrid Faltin nimmt sich in ihrem Dokumentarfilm "Kinder! Liebe! Zukunft!" nicht nur dieser hochaktuellen Thematik an, sie zeigt an diesem dramatischen Beispiel vor allem eines auf: Der einzig mögliche Weg, als neue Familie all diese Schwierigkeiten zu bewältigen, liegt in der Liebe begründet.