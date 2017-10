Villingen-Schwenningen Kinder gehen auf Entdeckungsreise

VS-Villingen. Beim Tag der offenen Tür gab es für die Besucher so manche weitere Überraschung. Bibliotheksleiter Volker Fritz und ein Team von rund 15 Mitarbeitern hatten ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt, mit dem man nicht nur Spaß haben konnte, sondern das über die Bücher aus Papier hinaus mediale Welten eröffnete.

"Actionbound" heißt die App, mit der Alina und Sofia im Team über drei Stockwerke auf Entdeckungsreise gingen, auf detektivische Weise auch den hintersten Winkel kennenlernten und dabei Rätsel lösten. Ungewöhnliche Einblicke wurden auch in die Verwaltungs- und Büroräume ermöglicht, die den Besu chern sonst verschlossen bleiben.

70 000 Bücher stehen in den Regalen der Stadtbibliothek. "Das ist jedoch längst nicht alles, was wir bieten", sagt die stellvertretende Leiterin ­Stephanie Schumacher. Wer einen Ausweis besitzt, hat kostenlosen Zugriff auf Online-Datenbanken und E-Learning-Programme. Dazu muss man nicht einmal in die Bibliothek kommen – das Geburtsdatum als Passwort genügt und man kann von zu Hause aus online auf den großen Brockhaus zugreifen oder Englisch lernen. Über die "Onleihe" lassen sich Medien bestellen oder deren Ausleihzeit verlängern und man kann E-Books herunterladen. Den passenden Reader gibt es leihweise und kostenlos freilich dazu. So ein Bibliotheksausweis kostet für einen Erwachsenen 16 Euro im Jahr.