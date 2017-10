Villingen-Schwenningen Kinder freuen sich über Stofftiere

VS-Schwenningen. Von verschiedenen Flughäfen in Deutschland aus traten die Teilnehmer einer Motorradreise, welche die Motorrad-Ecke organisiert hatte, am 2. September die Tour an. Das gemeinsame Ziel war Neu Delhi, Indien (wir berichteten).

Nach einem langen Flug angekommen, bekamen einige der Reisenden gleich zu Beginn einen echten Kulturschock. Die Truppe beginnt mit etwas Sightseeing und erkundet, im Herzen der Megametropole, den alten Gewürzmarkt. Lärm, Hektik, verschiedenste Gerüche und eine drückend, schwüle Hitze bestimmten die Szenerie.

Nach anderthalb Tagen verlässt die Gruppe die Hauptstadt, um mit dem Zug zu ihrem eigentlichen Ziel zu gelangen – dem Himalaya-Gebirge. Allein schon die Zugfahrt mit der historischen Schmalspurbahn, die noch aus Kolonialzeiten stammt, sei ein Erlebnis für die Teilnehmer gewesen, berichtet der Veranstalter. In Shimla angekommen, freuten sich alle Reisenden ihre Motorräder entgegennehmen zu dürfen. Die klassischen Maschinen, der indischen Marke Royal Enfield, schienen nicht so recht zum Anforderungsprofil der bevorstehenden Reise zu passen, überraschten aber im Verlauf der Tour jeden Fahrer mit ihren Qualitäten. Doch die Tücken lagen woanders: Denn was für alle eine Umstellung darstellte, war der Linksverkehr, mehr aber noch der sehr chaotisch wirkende Verkehrsfluss. Diesen beschreiben die Reisenden als "sehr gewöhnungsbedürftig".