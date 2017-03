Villingen-Schwenningen Kinder fiebern mit dem Retter Sam

Feuerwehrmann Sam ist der Held jedes Drei- bis Sechsjährigen. Spielerisch und humorvoll begeisterte das Theaterstück das junge Publikum in der Neuen Tonhalle in Villingen.

VS-Villingen. In dem normalerweise eher ruhigen Dorf Pontypandy wurde Dorf­jubiläum gefeiert. Dafür hatte Feuerwehrkommandant Steele extra einen Ehrengast eingeladen, verriet jedoch kein Wort, um wen es sich dabei handelte. Nun waren alle gespannt, wer dieser geheimnisvolle Ehrengast war. In der Vorbereitungszeit passierten ein paar Missgeschicke, doch glücklicherweise handelte Feuerwehrmann Sam als Retter in der Not sofort.

Die mitreißende Bühnenshow basiert auf einer walisischen Animationsserie, welche 1985 entwickelt wurde. Zwei Jahre später wurde die Animationsserie das erste Mal in England ausgestrahlt.