Villingen-Schwenningen Kinder fasziniert von Autoren

VS-Villingen. So auch in der Warenbergschule, in der der "Geschichtenerfinder" aus Köln anlässlich des Frederick-Tages gestern zur Lesung gekommen war. Kasmann liest nicht einfach nur vor. Der ehemalige Grundschullehrer, der zum Schriftsteller wurde, als er die Geschichten niederschrieb, die er sich für seine eigenen Kinder zur guten Nacht ausgedacht hatte, singt dabei und spielt sogar ein bisschen Theater.

Zaubererhut aufgesetzt

Wenn er einen Zaubererhut aufsetzt und den Kindern seine "federblättrige Glockenschön"-Pflanze unter die Nase hält oder an der Gitarre demonstriert, wie das todschicke Skelett O’Hara singt, dann lachen die Kinder und ­klatschen in die Hände.