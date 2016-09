Villingen-Schwenningen Kinder erleben das Mittelalter

Eingeladen hatte dazu das "Waldgsindl" für das letzte Angebot im diesjährigen Ferienprogramm. Mit ihrem Beitrag wollten die Mitglieder den Kindern einen Einblick in das Leben im Mittelalter geben. Sie erfuhren dabei, dass das "Waldgsindl" Waldbewohner aus der frühmittelalterlichen Unterschicht waren, dem so genannten gemeinen Volk.

Die Mitglieder der vor 17 Jahren in Marbach gegründeten Gruppe empfingen ihre kleinen Gäste in ihren typischen mittelalterlichen Gewändern, allerdings ohne ihre Masken, die sie bei den Umzügen zur Fastnachtszeit tragen. Die acht Betreuer der Gruppe hatten auf dem Gelände am Sportplatz alles vorbereitet: Zelte waren aufgebaut, hölzerne Tische und Bänke unter der vor der Sonne schützenden Zeltplanen.

Zur Beschäftigung der jungen Gäste hatte sich Daniel Loubet, der seit vier Jahren dem "Waldgsindl" angehört, eine Menge ausgedacht, dass von den Kindern mit Begeisterung umgesetzt wurde. Specksteine wurden bearbeitet, Holz für kleine Amulette wurde geschmirgelt und aus Wolle entstanden bunte Freundschaftsbändchen. Wer nicht mehr stillsitzen wollte, konnte sich bei den Wikingerspielen und bei Boccia auf der Wiese austoben. "Boccia gehört zwar nicht zum Mittelalter, aber wir sind auch gerne ein bisschen modern", meinte der Programmgestalter.