Villingen-Schwenningen Kinder entspannen auf Planeten

VS-Obereschach. "Steig ein und flieg mit", hieß es auf dem Einladungsflyer, den die Schüler von vier angehenden Erzieherinnen von den ­Zinzendorfschulen vor den Weihnachtsferien mitbekamen. Sie wurden eingeladen, mit ihnen an 13 Terminen ein freizeitpädagogisches Projekt mitzumachen.

Schon seit Jahren ist es üblich, dass Auszubildende der Fachschule für Sozialpädagogik der Zinzendorfschulen in Königsfeld an die Grundschule in Obereschach kommen, um bei einem Teampraktikum Grundschülern ein freiwilliges Freizeitangebot zu unterbreiten. In diesem Jahr gingen Ilaria Ubbriaco, Milenea Theurich, Linda Merz und ­Sebastian Hackenbruch diesen Schritt. Bei der Schulleitung fiel die Anfrage auf fruchtbaren Boden. Das Team von den Zinzendorfschulen steht in enger Kooperation mit Rektor Martin Disch.

Die 16 Kinder aus drei Grundschulklassen nahmen das Angebot gerne an. Es läuft bereits seit Januar und dauert noch bis Ostern. Die Jungen und Mädchen kommen wöchentlich für eineinhalb Stunden zur Schule, um ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten.