Villingen-Schwenningen Kinder bereiten sich Pizza selber zu

Bereits im Vorfeld zeigte sich schon, wie groß das Interesse der Kinder an diesem Programmbeitrag war, denn die dabei zu Verfügung stehenden Teilnehmerplätzen waren schnell ausgebucht. Bevor sich die jungen Pizzabäcker an die Arbeit machen konnten, hieß es erstmal Hände waschen und die weißen Kochmützen aufsetzen, damit alles hygienisch einwandfrei verläuft. Als nächstes bekamen die Kinder die Räume hinter dem Tresen mit Backstube und Kühleinrichtungen zu sehen. Dabei erfuhren sie auch, dass nur selber hergestellter Teig verwendet wird, dessen Zutaten Mehl, Wasser, Hefe und Salz sind.

Interessant fanden die Kinder ebenfalls den Pizzaofen, weil der mit einer Temperatur von 400 Grad viel schneller backen kann, als ein haushaltsüblicher Backofen, der es auf 200 Grad bringt. Nachdem jeder seine Portion Teig in Form gebracht hatte, ging es ans Belegen. Dass dabei manchem der Pizzabäcker die Auswahl sichtlich schwer fiel, lag daran, dass hier weit mehr Zutaten vorhanden waren, als man sie üblicherweise zu Hause vorrätig hat. Zur Auswahl standen Oliven, Schinken, Speck, Salami, Mozzarella, Champions, Peperoni, Sardellen, Artischocken, Pilze, Zwiebeln, Käse und Thunfisch, um nur einiges zu nennen. Die selbst belegten Pizzas wanderten in den Ofen, und schon bald war ein verlockender Duft wahrzunehmen, der manchem das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ.

Mit ihrem Pizzas nahmen die jungen Gäste an den Tischen Platz und ließen sich ihr selbst kreiertes Backwerk schmecken. Wer wollte, konnte seine Pizza auch in bereitliegenden Schachteln mit nach Hause nehmen. Die Nachwuchs-Pizzabäcker sprachen von einem tollen Nachmittag, der viel Spaß bereitete und bei dem man selber was Leckeres zum Essen machen durfte. Nicht nur die Pizzas spendeten die Betriebsinhabern ihren Gästen, sondern auch die Getränke