Villingen-Schwenningen. Der jährliche Bibliotheksadvent steht am Freitag, 8. Dezember, in beiden Häusern der Stadtbibliothek in Villingen und Schwenningen auf dem Programm. Willkommen sind Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren. Diese erwartet eine gemütliche Bastelstunde, und auch das Vorlesen einer Weihnachtsgeschichte gehört zum Bibliotheksadvent dazu. Am Schluss gibt es zur Stärkung Knabbereien und Kinderpunsch. Los geht es in beiden Häusern um 15 Uhr, Ende ist gegen 16.30 Uhr. Der Eintritt beträgt einen Euro. Eine Anmeldung ist bis 5. Dezember für das Haus am Münster in Villingen unter Telefon 07721/82 22 62 und für das Haus am Muslenplatz in Schwenningen unter Telefon 07720/82 22 46 erforderlich.