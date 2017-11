Villingen-Schwenningen Kinder basteln beim Bibliotheksadvent

Punsch zur Stärkung

Am Schluss gibt es zur Stärkung für alle Knabbereien und Kinderpunsch. Los geht es in beiden Häusern um 15 Uhr, Ende ist gegen 16.30 Uhr. Der Eintritt beträgt einen Euro. Eine Anmeldung ist bis spätestens 5. Dezember für das Haus am Münster in Villingen unter Telefon 07721/82 22 62 und für das Haus am Muslenplatz in Schwenningen unter Telefon 07720/82 22 46 erforderlich.