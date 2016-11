Villingen-Schwenningen Kimmich-Trikots sind sehr begehrt

Villingen-Schwenningen. Es war ein toller Party-Abend, den der Rotary Club Villingen-Schwenningen in der VW Autowelt Schuler in Villingen feierte. Ganz oben auf der Vor­habenliste steht in diesem Jahr der behindertengerechte Ausbau des von den Rotariern eigenhändig gebauten Spielplatzes auf dem Hubenloch in Villingen. Gewinner der Nikolaus-Lotterie sollen aber nicht nur die Kinder mit Handicap werden, sondern auch viele der Loskäufer. Derzeit verkaufen die Rotarier Lose zum Preis von je fünf Euro. Diese sind unter anderem in Villingen in der "Buchhaltestelle" erhältlich. Außerdem sollen die Lose in der Vorweihnachtszeit auch in den Fußgängerzonen der beiden großen Stadtbezirke Abnehmer finden. Zu gewinnen gibt es unter anderem Hubschrauberrundflug, Ballonfahrt, hochwertige E-Bikes und Mountainbikes, iPads, und vieles mehr.

Mit von der Partie bei der Nikolausparty mit rund 250 Gästen waren auch die Premiumpartner der Rotarier, Sparkasse Schwarzwald Baar, die Fürstenberg-Brauerei, B & P Versicherungsmakler, Waldmann Lichttechnik und Dürrheimer Mineralbrunnen. Clubpräsidentin Erika Faust dankte für deren Engagement, denn der Rahmen der Party, die mit großem Aufwand organisiert worden war, übertraf alle Erwartungen.

