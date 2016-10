Villingen-Schwenningen Kimmich-Trikot wird versteigert

Hinter der Nikolaus-Lotterie stehen neben vielen anderen Unterstützern aus dem Oberzentrum unter anderem als Premiumpartner die Sparkasse Schwarzwald-Baar, die Fürstenberg-Brauerei, B & P Versicherungsmakler, Waldmann Lichttechnik, Dürrheimer Mineralbrunnen, die Autowelt Schuler und das Auktionshaus VS. Dessen Inhaber Rainer Schorer wird auch am Freitag, 18. November, im Blickpunkt stehen, wenn der Rotary Club in der VW-Autowelt Schuler in der Max-Planck-Straße mit einem fulminanten Abend die Nikolauslotterie eröffnen wird.

Auktionsprofi Schorer wird dann ein signiertes Originaltrikot und andere Gegenstände von Bayern-Profi und Nationalspieler Joshua Kimmich meistbietend versteigern. Kimmich kann nicht dabei sien, er spielt in Dortmund, aber seine Eltern kommen nach Villingen. "Joshua Kimmich findet unsere Lotterie gut und unterstützt uns daher", sagt Erika Faust, derzeit amtierende Clubpräsidentin. Außerdem wird ein Ballkünstler der "United Freestyler" für außergewöhnliche Fußballunterhaltung sorgen. Karten für den Eröffnungsabend gibt es unter anderem bei der Steuerkanzlei Pfeiffer, Alleenstraße 6, Schwenningen und in Villingen bei der "Buchhaltestelle" erhältlich.