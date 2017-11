Villingen-Schwenningen Ausschuss bremst Ausbauwünsche der Kikripp aus

Im Juli hatte das Gremium die Umwidmung einer bestehenden Krippengruppe für über Dreijährige und die Eröffnung einer zusätzlichen Gruppe für unter Dreijährige bereits abgelehnt. Seither sorgen sich viele Familien um die künftige Betreuung ihrer Kinder. 30 Krippenplätzen stehen nur 20 Plätze für Jungen und Mädchen ab drei Jahren gegenüber, so dass einige 2018 die Kikripp verlassen und die Eltern auf jeden Fall auf die flexible Betreuungszeit von bis zu 49 Stunden in der Woche verzichten müssten.

Diese langen Öffnungszeiten und der eigene Ausbaubedarf waren es, die in der Sitzung im Juli bei den Vertretern der Kirchen, der Arbeiterwohlfahrt und des Kinderschutzbunds als freien Kindergartenträgern auf Unmut gestoßen waren. So schoben sie den Plänen der Kikripp einen Riegel vor.

Nun brachten die Freien Wähler und die CDU das Thema nochmals aufs Tapet. Da sie inzwischen weitere Informationen zu diesem ­Vorhaben hätten und die Tragweite des Beschlusses im Sommer nicht klar gewesen sei, sei es zu dem gemeinsamen Antrag gekommen, die von der Kikripp gewünschte Erweiterung nun doch auf den Weg zu bringen, erläuterte Ulrike Heggen von den Freien Wählern. Da die Stadt die große Nachfrage nach Kindergartenplätzen nicht erfüllen könne und es eine lange Warteliste gebe, sei mit diesen zusätzlichen Plätzen zumindest einigen Familien geholfen. Der An- und Umbau sei fertig, so dass die Einrichtung gleich mit dem Betrieb der neuen Gruppen loslegen könnte. Zumal die Stadt bereits Miete für die Räume bezahle. Die Kikripp mit ihrer Öffnungszeit decke ein anderes Konzept als die weiteren Kindergartenträger in der Doppelstadt ab. Angesichts des gesellschaftlichen Wandels sei der Bedarf für diese Ganztagsbetreuung durchaus gegeben, die zur Familienfreundlichkeit beitrage. Gerade mit Blick auf die Neubaugebiete im Friedrichspark und auf dem Mangingelände könne es sich die Stadt gar nicht leisten, auf dieses Platzangebot zu verzichten. Um künftig auch die Ausbauwünsche der anderen freien Träger unterstützen zu können, könne der Jugendhilfeausschuss gleichzeitig beschließen, der Kikripp vorerst keine erneute Erweiterung zu genehmigen, erklärte Ulrike Heggen.