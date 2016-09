Villingen-Schwenningen Kießling bietet feinfühlige Musik

Er kennt zahlreiche "Königinnen der Instrumente". Der Nachbau der Andreas-Silbermann-Orgel in der Benediktiner-Kirche in Villingen muss auf ihn einen besonderen Reiz ausgeübt haben. Noch selten war das Instrument in dieser sensiblen Feinheit zu hören. "Senza Pedale" (ohne Pedal) war hauptsächlich angesagt, und so erhielten die Programmstücke einen durchgängig ästhetischen, sensitiven Ausdruck, der bisher selten zu hören war und nachhaltig wirkte. Die Transparenz, das fast durchgängige Piano, machten jedes der Werke zu einer musikalischen Delikatesse.

Voluminöser Klang war eingangs bei Dieterich Buxtehudes g-Moll-Präludium zu vernehmen. Kaskadenartige Läufe ergossen sich über breite Akkorde, Triolen-Passagen schillerten in zurückhaltender Registrierung, ein besinnliches Intermezzo wechselte zu Staccato-Impressionen, Echowirkungen wurden im Pianissimobereich erzielt bis schließlich bei viel Spielwerk der Bass auftauchte.

Bei Johann Sebastian Bachs Partita diverse opra "Christ, der du bist der helle Tag" gab der Orgelvirtuosen jeder der Strophen charaktervollen, eingängigen Ausdruck. Farbig, harmonisch erklang der Choralsatz in weicher Abrundung. Hohe, silbrige Register prägten bei feinnerviger, differenzierter Dynamik den Cantus firmus im Sopran der Nummer zwei, gefolgt von Bachs typischer Rhythmik mit Trompeten und Krummhorn. Angenehme Holzregister prägten die Melodie in der Mittellage in großer Linienführung bis zur Schlussverzierung (Nummer vier) und meditativen Charakter erhielt die fünfte Strophe, gefolgt von einem tänzerischen Intermezzo und einem Bass betonten Finale mit Pedal.