Villingen-Schwenningen "Kids on Ice" macht großen Spaß

Lediglich in der den Allerjüngsten vorbehaltenen Laufecke ging es vornehmlich darum, sich überhaupt aufrecht zu halten und erste Meter über das Eis zu gleiten. Hier dienten Plastikstühle und kleine Tore als "Gehhilfen".

Ganz schön rasant

Nebenan ging es schon darum, einen Luftballon in der Luft und trotzdem das Gleichgewicht zu halten. Und schließlich wurde es beim Slalomlauf und gezielten Schüssen mit dem Tennisball schon ziemlich rasant.

Eineinhalb Stunden lang tobte sich der Nachwuchs auf dem Eis aus und legte damit einen wichtigen Grundstein für den Verein. Das von der Deutschen Eishockeyliga (DEL) aufgestellte "Fünf-Sterne-Programm" sieht nämlich eine fundierte Nachwuchsarbeit mit Laufschule, Schulkooperationen, Internat und der Hinführung zum Jugendnationalspieler vor.

Vier Sterne hat die SERC-Abteilung von Uwe Schlenker mit ihrem Programm "Wild Wings Future" bereits erreicht und greift gerade nach dem fünften. Für die notwendige Motivation sorgten am Samstagnachmittag nicht nur die Begeisterung für den Sport, sondern auch die Anwesenheit von Profispielern, die den Kleinen gemeinsam mit Nachwuchsspielern sowie den Trainern Lukas Smolka, Martin Novak, Roy McCrae und dem Torwarttrainer der Wild Wings, Ilpo Kauhanen, Grundlagen, aber auch Kniffs und Tricks auf dem Eis beibrachten.

"Dein Weg beginnt" – unter diesem Motto stand der Nachmittag, dessen Erfolg sich in den nächsten Tagen zeigen wird.

Laut Kurth erhalten die Teilnehmer demnächst eine Einladung in die SERC-Laufschule, die an jedem Montag (14.15 bis 15.45 Uhr) und Donnerstag (14 bis 15.15 Uhr) in der Helios-Arena in Schwenningen sattfindet.