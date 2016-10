Villingen-Schwenningen Kickerinnen erobern das Feld

Nach nur wenigen Tagen, haben sich junge Mädchen aus Villingen und Umgebung, sogar aus Döggingen, Donaueschingen und Schonach, zusammengefunden und somit wurde eine Anzahl von 22 Spielerinnen erreicht, die mit Freude und Spaß beim Camp teilgenommen haben. "Wir mussten sogar einigen Nachzüglerinnen eine Absage erteilen, da die Nachfrage so groß war", sagt Ruhi Gülver. "Das Mädchen-Fußball-Camp wollen wir in den kommenden Jahren auf jeden Fall wieder veranstalten und fest in unseren Planungen einbauen." An beiden Veranstaltungstagen stand an erster Stelle Spaß, Begeisterung, Gruppenarbeit und Fußballspiel als Tagesordnung an. Auch die Resonanz der Spielerinnen war positiv. "So was habe ich in Villingen immer vermisst", sagt eine Teilnehmerin und eine weitere meint: "Es war sehr schön. Endlich richtig trainieren zu können, ist toll."

Ziel sei es, in der kommenden Saison 2017/2018 beim VfB Villingen Mädchenmannschaften im Verein voll zu integrieren und in den Spielbetrieb einzusteigen. Geplant ist auch eine Damenmannschaft, die auf dem Großfeld spielt. Die Spielerinnen haben damit die Möglichkeit, auch beim VfB ihren Spaß am Fußball zu leben. Spielerinnen ab 16 Jahren, die für eine Damenmannschaft infrage kommen, sind beim Verein willkommen.

Weitere Informationen: www.vfb-villingen.de