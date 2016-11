An den Kaufmännischen- und Hauswirtschaftlichen Schulen (KHS) Donaueschingen wurden die Elternvertreter der Klassen neu gewählt, um aus diesem Kreise die Elternbeiratsvorsitzenden aufzustellen. Schulleiter Frank Liebetanz freute sich, dass als Vorsitzender Frank Lindemann, einer in der Elternarbeit langjährig erfahrender Mann, wiedergewählt wurde. Ihm zur Seite steht Jutta Rosenstiel. Ebenfalls wiedergewählt wurde Antja Schutz. Neu im Team ist Kornelia Hohloch. Sie vertritt mit Antja Schutz die Eltern in der Schulkonferenz. Foto: Dufner-Hafen