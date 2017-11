Villingen-Schwenningen Kerzen leuchten für Kinder auf

Der Aktionstag widmete sich den im Libanon lebenden 250 000 Flüchtlingskindern und 50 000 libanesischen Kindern, die dort in Armut leben. Mit in Tontöpfen gegossenen und zum Teil mit Namen versehenen Kerzen, die im Vorfeld gegen eine Spende zu erstehen waren und am frühen Samstagabend vor der St. Bruder Klaus-Kirche entzündet wurden, gedachten die Menschen diesen Kindern und ihren Familien und machten somit auf deren Situation aufmerksam.

Rund 400 Kerzen hatten Abnehmer gefunden, alleine 100 waren von Schülern des Romäusring-Gymnasiums erworben worden.

Dem Organisationsteam, bestehend aus Uschi Warrle, Roswitha Bücheler, Anita Gwosch, Rita Giebl und ­Ulrike Hake, war es zudem gelungen, eine sechsköpfige syrische Familie für ein Interview zu gewinnen. Die Familie flüchtete aus der Heimat und lebte einige Jahre unter menschenunwürdigen Zuständen im Libanon, bevor ihr die Weiterreise nach Deutschland gelang. Die Kinder übersetzten dabei die Worte ihrer Eltern. Mit Unterstützung der Sängerinnen Nora Messina, Carolin Jentsch und Demira Seubel wurden Lieder gesungen und es wurden Gebete gesprochen, bevor die Andacht bei Tee und "Sternenkeksen" ausklang.