Villingen-Schwenningen Keine weitere Spielhalle?

In der gestrigen Sitzung des Technischen Ausschusses schlug CDU-Stadtrat Dietmar Wildi vor, die Vergnügungsstättenkonzeption, die der Gemeinderat 2011 beschlossen hat, auf den Prüfstand zu stellen. "Wir können nicht immer nur alles in allen Gebieten verbieten. Schließlich gibt es dadurch auch Geld für die Stadt." Bürgermeister Detlev Bührer gab Wildi zwar Recht, dass die Konzeption betrachtet und gegebenenfalls angepasst werden müsse, allerdings bleibe in diesem Fall nun keine Zeit dafür. "Wenn ich das richtig sehe, müssten wir diese Spielhalle dann genehmigen."

Die SPD-Fraktion konnte dem Vorschlag der Bebauungsplanänderung folgen: "Wir hatten klar besprochen, wie wir die Ansiedlung von Spielhallen regeln wollen", sagte Edgar Schurr. Auch die Grünen folgten dem Änderungsvorschlag, wenngleich Helga Baur betonte, dass ihre Fraktion grundsätzlich gegen jede Ansiedlung von solchen Vergnügungsstätten sei. Dirk Caroli (FDP) warnte davor, alles zu verbieten. "Wenn es nicht die Spielhöllen sind, kommen Wettbüros, die dasselbe Suchtpotenzial bieten." Der Gemeinderat wird nun auf Empfehlung des Ausschusses über den Änderungsantrag abstimmen.