Villingen-Schwenningen Keine rosige Zukunft für "Frohsinn"

VS-Obereschach. So zeichneten dessen Vorsitzender Maximilian Mast und Schriftführer Günter Müller bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Sonne ein eher dunkles Bild zum Fortbestand des Obereschacher Traditionsvereins, der 1900 gegründet wurde. Grund hierfür ist die Überalterung der aktiven Sänger, deren Anzahl immer kleiner wird und fehlende Neuzugänge.

Dies wirkte sich nicht nur auf die Auftritte aus, sondern auch auf Festivitäten, bei denen Mithilfe gefragt ist. So musste der Verein im vergangenen Jahr auf sein traditionelles Herbstkonzert und auf das geplante Probenwochenende verzichten und muss in diesem Jahr beim Dorffest kleinere Brötchen backen. "Aber es gibt uns noch, wenn auch die positiven Nachrichten rar sind", so Vorsitzender Mast. Immerhin ist für 2017 die Teilnahme an der Schwenninger Kulturnacht zusammen mit dem Chor "Colours of Pop" und ein Kirchenkonzert mit einem befreundeten Gesangverein geplant.

Dank der noch gut funktionierenden Theaterabende konnte Kassierer Manfred Glatz über einen guten Kassenstand berichten. Auch Dirigent Lukas Schmid war trotz der rückläufigen Sängerzahl bei den wenigen Auftritten mit der Leistung zufrieden.