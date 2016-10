Villingen-Schwenningen Keine Parkplätze mehr am Neckartower

VS-Schwenningen. "Bitte weichen Sie auf die Parkplätze in der Burgstraße aus", heißt es auf dem Schild neben dem Sperrzaun, der den Autofahrern die Zufahrt zum Neckartower-Parkplatz – einer der wenigen kostenlosen Abstellflächen im Stadtbezirk – verwehrt. Wird der große Bauzaun zwar erst heute angebracht, wurden gestern die ersten Vorbereitungen für die Rohbauarbeiten des Neckarhallen-Neubaus getroffen.

"Es ist natürlich schwierig, den Autofahrern eine geeignete Ausweichmöglichkeit anzubieten", sagt Stadt-Pressesprecherin Oxana Brunner auf Anfrage. Denn die Burgstraße liegt bereits einige hundert Meter vom Parkplatz entfernt. Im vorderen Teil der Straße tummelten sich zwar mehrere parkende Autos, das erhöhte Parkaufkommen machte sich aber vor allem in der Werastraße sowie in den zur Neckarstraße angrenzenden kleinen Quergassen bemerkbar.

Und wer im Bereich der ehemaligen Stellfläche am Tower sein Auto an der Neckarstraße geparkt hatte, der wurde mit einem Zettel an der Windschutzscheibe darum gebeten, es bis heute Morgen umzustellen. Denn: "Das Baufeld wird auch diese Parkflächen miteinbeziehen", erklärt Jochen Wannenmacher, zuständiger Bauleiter für die Rohbauarbeiten von der Firma Decker aus Nusplingen.