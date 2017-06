Villingen-Schwenningen Keine Mehrheit für Brezeltaste – und doch nimmt ein Thema Fahrt auf

Mit großer Mehrheit wurde der Antrag auf Einführung einer Brezeltaste im Verwaltungsausschuss abgelehnt. Vor allem der befürchtete damit zunehmende Parksuchverkehr galt als schlagendes Gegenargument – "das geht gar nicht", befand beispielsweise Hans-Joachim von Mirbach (Grüne).

Viele wollen am liebsten den GVO in die Pflicht nehmen

Trotzdem kam eine konstruktive Debatte ins Rollen. Einerseits meldeten sich mehrere Gemeinderäte mit Blick auf den Vorschlag des SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Nicola Schurr, wonach der kleine Abschnitt der Parkscheine in teilnehmenden Geschäften des GVO gegen einen Rabatt eingelöst werden könne, zu Wort. Viele wollten in diesem Zuge am liebsten den Gewerbeverband in die Pflicht nehmen, ihm sei es nämlich "unbenommen", so etwa Renate Breuning (CDU), diesen Vorschlag umzusetzen, "das sollten die Einzelhändler tun". Grünen-Stadträtin Cornelia Kunkis-Becker vermisste ein richtiges Citymanagement, "eins in Villingen und eins in Schwenningen". Wenn beispielsweise die Macher des künftigen neuen Einkaufszentrums in Schwenningen 300 000 Euro für ein die Region überstrahlendes Marketing ausgeben, "dann frage ich mich schon: Was macht Villingen?" Interessante Ansätze fand sie etwa im Bayerischen: "Nürnberg versucht eine Art regionales Amazon – die liefern tagsüber die nachts bestellten Produkte aus" – es gebe eine Fülle interessanter Möglichkeiten, den Herausforderungen der Zukunft und allem voran dem Online-Handel Paroli zu bieten.