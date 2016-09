Villingen-Schwenningen Keine Mängel an den VGVS-Bussen

Villingen-Schwenningen. Die Verkehrsgemeinschaft VS (VGVS), die den öffentlichen Personennahverkehr in der Doppelstadt betreibt, hat erneut an der landesweiten Aktion "Schulbus-Check" im Rahmen der Aktion "Sicher zur Schule – mit dem Bus!" teilgenommen. Die Aktion wird organisiert vom Verband der Baden-Württembergischen Omnibusunternehmer und vom Tüv Süd.