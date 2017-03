Villingen-Schwenningen Keine Lust auf Kulturnacht?

VS-Schwenningen. Die Stadt Villingen-Schwenningen hat die Bewerbungsfrist für die zwölfte Auflage der Kulturnacht nach hinten verschoben (wir berichteten). Eine ungewöhnliche Maßnahme, gab es doch stets zahlreiche Bewerber für eine Teilnahme an dem kulturellen Spektakel, das jährlich am ersten Juli-Wochenende stattfindet. Aus Sicht der Stadtverwaltung sei die Fastnacht, deren Vor- und Nachbereitung sehr aufwendig sei, Schuld daran, dass bislang so wenig Bewerbungen eingegangen seien. "Viele fanden bisher nicht die Zeit, um sich mit ihrem Beitrag zu bewerben", heißt es in der städtischen Mitteilung. Auf Nachfrage teilt Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt mit: "Einige Bewerber meldeten sich vorab, um aufgrund der zeitaufwendigen Vor- und Nachbereitungen zur Fastnacht um mehr Zeit für die Bewerbung zu bitten." Gleichzeitig bestätigt sie aber, dass auch in den Jahren zuvor regelmäßig Bewerbungen nach Ablauf der Frist eingetroffen seien.

Thomas Preiser vom BSV Schwenningen bestätigt das Fastnacht-Argument der Stadtverwaltung zumindest teilweise: "Einerseits kann man die Fastnacht schon als Grund nennen, allerdings ist das dieses Jahr nichts Außergewöhnliches." Aufgrund des "kleinen Personenkreises", der sich um die Organisation von derartigen Veranstaltungen kümmere, müsse man einfach eines nach dem anderen machen, erklärt Preiser. Für kommenden Freitag sei die nächste Vorstandssitzung des Vereins geplant, in der es dann um die Kulturnacht gehe. "Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass wir auch in diesem Jahr wieder mitmachen." Allerdings müsse vor Einreichen der Bewerbung ja auch klar sein, mit was für einem Beitrag man mitwirken will und kann.

Argumente, die insbesondere für die hiesigen Vereine gelten mögen. Doch machen es sich Stadt und Kulturamt mit der Fastnachts-Begründung möglicherweise nicht etwas zu leicht? Beim Blick auf die Programmbroschüre des vergangenen Jahres stechen einem weniger als zehn Vereine ins Auge, die sich aktiv an der Fastnacht beteiligen. Es ist schwer vorstellbar, dass ausgerechnet diese Vereine ausschlaggebend für eine Verlängerung der Anmeldefrist sind – zumal diese ja offenbar sowieso nicht so eng genommen wird.