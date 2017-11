Villingen-Schwenningen Keine Angst vor den Folgen

Rottweil. Täglich treffen wir unzählige Entscheidungen – die meisten instinktiv, andere wiederum ganz bewusst, was oftmals schwer fällt. Unsicherheiten und Ängste bezüglich der Folgen lassen uns zögern – und am Ende entscheiden andere. Aus einer guten Möglichkeit wird so leicht ein Nachteil, der Kollege ergreift die Karrierechance oder der Wettbewerber den Auftrag.