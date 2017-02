Villingen-Schwenningen "Keine Ahnung, wer mir alles folgt"

Seit drei Jahren postet sie Bilder auf ihrem Instagram-Account (@minnahigh) und schreibt in ihrem Blog (minnahigh.com). Techno und Fashion gepaart mit Sprüchen, wie "Stil ist was du anders machst, während alle anderen dasselbe tun" oder "My room was clean. But then I had to decide, what to wear" zieren das Profil der jungen Instagrammerin.

Trotz Erfolg bodenständig

Jetzt hat sie die 70.000 Follower Marke geknackt. Geplant war diese Entwicklung nicht, sagt sie. Anfangs hat sie T-Shirts von Techno-Marken promoted. Diese haben ihr geschrieben, ob sie nicht Lust habe, Bilder zu posten. Mitunter waren auch "The Shit Shop", das von Bonnie Strange geleitete Label, Labello und diverse Schmuckmarken dabei. Auch Startups hat sie schon beworben. Mittlerweile nimmt sie nur noch größere Sachen an. Sachen, die ihr wirklich gefallen.