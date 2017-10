Villingen-Schwenningen Kein Verkehrskollaps, aber eine Blechlawine rollt an

VS, TUT, RW, FDS sogar Schweizer Kennzeichen waren am Samstag im Gewerbegebiet "Vorderer Eckweg" rund um den roten Riesenstuhl auszumachen. Die 2800 Parkplätze direkt am Einrichtungshaus waren schon eine Stunde nach Ladenöffnung komplett belegt und die Autofahrer wurden von den 20 Parkordnern in gelber Warnweste an die weiteren, eigens angemieteten Flächen mit gut 1500 Stellplätzen weitergeleitet. Das Schütteln von Kopf und Händen war am Samstag, besonders am frühen Nachmittag, die typische Handbewegung der Security-Herren. Doch was tun, wenn der angesteuerte Parkplatz plötzlich dicht ist oder sich das Wunschobjekt als Warenabholfläche und damit nicht zum Parken erlaubt herausstellt? Da muss gewendet werden, sehr zum Leidwesen der Kolonne dahinter. Beim nächsten großen "P" dasselbe Spiel, der Pegel steigt, die Kinder im Fond quengeln. Also stellt der genervte Fahrer sein Auto auf die nächsten freien Quadratmeter, egal wo: an den Straßenrand, in die Kurve oder auf ein Firmengelände.

Fehlende Hinweisschilder machen sich bemerkbar

Verdächtig voll erwiesen sich am Samstag die Parkflächen der Nachbarbetriebe – Aldi, McDonald’s und Hoerco wurden gnadenlos zugeparkt. Dass das Einkaufserlebnis auf den 27 000 Quadratmetern besonders von Auswärtigen recht teuer erkauft werden musste, lag auch an einer nicht vorhandenen Hinweisbeschilderung, wie man den roten Stuhl, den man von der Bundesstraße schon von weither sehen kann, überhaupt erreicht. Die den Werbeprospekten des Möbelriesen beigelegten Beschreibungen – "so erreichen Sie uns" – erwies sich als wertlos, weil unvollständig. Die Zu- und Abfahrten sowohl von der B33 aus Richtung Mönchweiler und Bad Dürrheim als auch der Wieselsbergstraße aus Richtung Autobahn sind nämlich nicht Teil der Anfahrtskizze.