Villingen-Schwenningen Kein Ton ist zuviel

Villingen-Schwenningen. 77 Bombay-Street heißt die vierköpfige Band aus der Schweiz, die die Zuschauer so locker spontan von den Bänken riss und zum Tanzen animierte. In Deutschland noch nicht besonders bekannt, ist die Gruppe dafür im südlichen Nachbarstaat eine der derzeit beliebtesten und wird in Schweizer Radiosendern rauf und runter gespielt.

Musikalisch einordnen lässt sie sich wohl am besten unter Pop und Folk. Der Sound klingt frisch. Kein Ton ist zuviel. Die englischsprachigen Songs animierten schnell zum Tanzen und mit ihren eingängigen Refrains zum vergnügten Mitsingen. Besonderheiten, Alleinstellungsmerkmale, finden sich jedoch auch eine ganze Menge: So sind alle vier Bandmitglieder tatsächlich Brüder. Finden sich unter Geschwistern oft Zank und Missgunst, wirken die Vier untereinander nicht nur musikalisch sehr harmonisch mit viel Spaß an ihrem Tun. Hinter Akustikgitarre, E-Gitarre, E-Bass und Schlagzeug sind große Künstler am Werk.

Frontmann Matt Buchli singt die Texte und die anderen drei begleiten im Hintergrund. Doch dies ist nicht Standard: Jeder darf mal Leadsänger sein und macht dies auch sehr gut. Dabei kam es im Villinger Konzert zu ganz witzigen Szenen wie beispielsweise jener, in der Drummer Esra nach vorne ans Mikro trat und Gitarrist Simri-Ramon sich samt umgeschnalltem Bass in die Enge des Schlagzeugs begab. Auch wenn alle mal die Funktion des ersten Sängers ausfüllen dürfen – besonderer Sympathieträger ist der 1982 geborene Matt Buchli. Wenn er das Publik auf Schitzerdütsch mit "Villingen, wand dr no meh?" oder "Wand dr no a Bissili singe un danze?" vor dem nächsten Lied fragte, gab es in dem erneut mit rund 400 Karten ausverkauften Haus eine extreme Antwort mit begeistert lauten Ja-Rufen.