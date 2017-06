Villingen-Schwenningen Kein schöner Anblick

Eine Anwohnerin beschwerte sich diesbezüglich telefonisch bei unserer Zeitung. Sie beteuerte, dass sie ihre Wohnlage sehr zu schätzen wisse und gerne in der Nähe des Vorderen Sees lebe. Ihr sei es allerdings unverständlich, dass das Problem alljährlich auftrete. Vor Ort wird deutlich, was die Leserin meint: Auf dem kleinen See, der ein gewisses Urlaubsgefühl in Stadtnähe ausstrahlen soll, ist ein grüner Teppich zu sehen. Die Enten schwimmen am Rand. Dort ist der Wasserpflanzenteppich nicht so dicht.

In den vergangenen Jahren mähten Mitarbeiter der Stadt den Bewuchs ab. Danach besserte sich auch der Geruch. Die Frage, die den Anwohnern schon lange unter den Nägeln brennt: Kann nicht langfristig etwas gegen den Bewuchs gemacht werden? Vonseiten der Stadtverwaltung gab es jedoch bisher, trotz mehrmaligem Nachfragen unserer Zeitung, keine Antwort darauf.