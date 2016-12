Villingen-Schwenningen Kein mobiles Internet bei 02: Kunden sauer

Mancher glaubt, den Grund für all das schon erfahren zu haben. So schreibt beispielsweise Celina T.: "Also bei o2 werden gerade komplett alle Masten auf LTE umgesetzt das soll noch bis Ende Januar Anfang Februar so gehen!" Irene R. hingegen meint: "Bei O2 sind im Schwarzwald Baar die meisten Funkmasten abgeraucht. Das hat zumindest der Kundendienst von O2 vor einer Woche mitgeteilt. Abhilfe wird wohl noch eine Weile dauern..." Und Elizabeta P. hingegen schreibt: "Laut 1 und 1 hat Telefonica etliche Masten abgebaut, in der Annahme, dass die Verbliebenen genügen. Ich habe auf D Netz gewechselt..."

Auch die Redaktion des Schwarzwälder Boten hakte mit Blick auf die Klagen aus Villingen-Schwenningen bei dem Telekommunikationsunternehmen Telefónica Germany GmbH nach, die unter der Marke O2 agiert, einem Provider, welcher in der Diskussion besonders häufig genannt wird. Julia Hoffstaedter, Pressesprecherin der­ ­Telefónica Germany, sagte noch gestern Abend eine entsprechende Überprüfung zu. "Ein Techniker wird noch heute die Netzversorgung vor Ort prüfen", so Hoffstaedter gestern Abend im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Ergebnisse der Überprüfung sollten am Donnerstag vorliegen.