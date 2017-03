Villingen-Schwenningen Kein Ersatz für Privatparkplätze

Bührer machte deutlich, dass er die Parkplatzsituation nicht mehr diskutiere. "Es gibt eine Rechtssprechung, die besagt, dass es keinerlei Anspruch auf Ersatzparkplätze gibt, es sei denn, die Verwaltung handele mutwillig, oder verzögere Baumaßnahmen gar absichtlich. Davon sind wir ja wohl meilenweit weg." Es sei selbstverständlich, dass bei jedem Haus geschaut werde, dass die Einschränkungen so kurz wie möglich gehalten werden. "Das ist gar keine Frage."

Anwohner Jakob Müller und auch Stadtrat Sautter geht es allerdings vor allem um Gerechtigkeit. So zeigt sich Müller erzürnt über das Parkverhalten der städtischen Mitarbeiter: "Es kann nicht sein, dass sie uns Anwohnern die letzten Parkplätze rund ums Rathaus wegnehmen und nichts dafür zahlen müssen." Dass die Mitarbeiter nur eine Visitenkarte an die Frontscheibe legen, das beobachte er bereits seit langer Zeit und möchte es rechtlich prüfen lassen, sagte er gegenüber unserer Zeitung. Dies bestätigte auch Dirk Sautter gestern und konfrontierte Bürgermeister Bührer damit. Bührer entgegnete: Es seien alle Mitarbeiter per E-Mail aufgefordert worden, nicht im Bereich des Rathauses in Schwenningen zu parken, sondern sich alternative Stellplätze zu suchen. "Aber kostenfrei durch Auslegen der Visitenkarte auf öffentlichen Parkplätzen zu parken, das geht überhaupt nicht und ist auch nicht erlaubt", so Bührer. Hier sei der Ordnungsdienst auch angewiesen, dieses Verhalten zu verwarnen.

Der Vorschlag von Stadtrat Bernd Hezel, im Rössle-Parkhaus Stellplätze zur Verfügung zu stellen, werde vom Oberbürgermeister geprüft. "Ich glaube aber, dass bezahlte Parkplätze gar nicht so sehr gefragt sind", sieht Rupert Kubon wohl keine Lösung darin.