Villingen-Schwenningen Kay One besucht Szene-Lokal P 17

Es war Prince Kay Ones erster Besuch im neuen Schwenninger Szene-Lokal P 17. Der Deutschrapper, der mit bürgerlichem Namen Kenneth Glöckler heißt, ist nicht nur durch seine Club-Hits "Style und das Geld" oder "Rain on you" bei jungen Rap-Fans bekannt, sondern auch durch seine Fernsehformate "Prinzessin gesucht" und "Sängerin gesucht". Zudem saß der gebürtige Friedrichshafener 2014 in der elften Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" an der Seite von Dieter Bohlen.

Während er sonst eher durch markante (Anmach-) Sprüche oder Streit mit Rapper Bushido auffällt, saß er in Schwenningen verhältnismäßig unauffällig in einer Sitzecke und erfüllte überwiegend weiblichen Fans Autogramm- und Foto-Wünsche. Dabei konnte das ein oder andere Mädchen nicht umhin, sich vertraulich an die Schulter des Rappers zu lehnen.

Seinen Besuch in der Doppelstadt hatte er kurz zuvor per Video über Facebook angekündigt: "Erstmal nach Villingen-Schwenningen in die Café Bar Lounge P 17 zu meinem Freund Veli auf gemütlich Vorglühen." Veli Bolat, der die Bar mit seinem Cousin Okay Görür betreibt, kennt Kay One über einen gemeinsamen Freund. "Er hat nachher noch eine Show in Stuttgart und hat mir angeboten, mitzukommen. Er ist auch privat ein richtig cooler Typ", erzählte Bolat.